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أسعار الأسماك اليوم الخميس.. انخفاض البلطى المزارع

الخميس، 20 مايو 2021 06:00 ص
أسعار الأسماك اليوم الخميس.. انخفاض البلطى المزارع اسماك - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تواصل أسعار السمك البلطي المزارع انخفاضها للمرة الثالثة خلال الأسبوع الحالي وسجل سعر الكيلو اليوم الخميس 20-5-2021  بالنسبة للدرجة الأولى فيتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو، مقابل 22-25 جنيها للكيلو، كما سجل سعر الكيلو للدرجة الثانية 18-20 جنيها مقابل 19-21 جنيها. 
 
واستقر سعر  البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. 
 
واستقرت  أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو. 
 
و سجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 
 

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