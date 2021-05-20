اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يُدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطرى بقطاع غزة

الخميس، 20 مايو 2021 05:27 م
أبو الغيط يُدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطرى بقطاع غزة أبو الغيط
كتب بشوي رمزي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته بأشد العبارات لاستمرار القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وأكد أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.
 
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن القصف الذي تعرض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مُخلفاً شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي.
 
وأضاف المصدر أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مُسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسئولية عنها، وأن يُحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أبو الغيط

لهلال الأحمر القطري

غزة

اعمار غزة

اسرائيل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة