اليوم السابع
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6 فوائد للعرقسوس أقدم علاج عشبى.. أبرزها علاج حرقة المعدة والسعال

الأحد، 02 مايو 2021 01:00 ص
6 فوائد للعرقسوس أقدم علاج عشبى.. أبرزها علاج حرقة المعدة والسعال العرقسوس - أرشيفية
كتبت سماح لبيب

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جذور العرقسوس، تعتبر أحد أقدم العلاجات العشبية فى العالم، ويعود أصل عرق السوس إلى غرب آسيا وجنوب أوروبا، وقد استخدم منذ فترة طويلة لعلاج مختلف الأمراض وأضيف إلى المشروبات والأدوية .

عرق السوس

عرق السوس

 

ووفقا لموقع healthline  الطبى، يعود الاستخدام الطبى للعرقسوس إلى مصر القديمة، حيث تم تحويل الجذر إلى مشروب حلو للفراعنة، كما تم استخدامه فى الأدوية الصينية والشرق أوسطية واليونانية التقليدية لتهدئة اضطراب المعدة وتقليل الالتهاب وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي العلوى.  

وقال الموقع، إن أهم استخدمات عرق السوس فى علاج الأمراض كالتالى:

1 - علاج أمراض مثل حرقة المعدة .

2  - الارتجاع الحمضى .

3 - الهبات الساخنة .

4 - السعال .

5 - الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

6 - شاى عرق السوس يهدئ التهاب الحلق، كما يحتوى مواد هلامية موضعية تعالج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الأكزيما .

7- يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادات الميكروبات .


فوائد عرق السوس

فوائد العرق سوس

اخبار الصحة

علاج حرقة المعدة

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