وصول 30 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا وتداول 37 ألف طن بضائع

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 37000 طن بضائع و397 شاحنة، وشملت حركة الواردات 35000 طن بضائع و249 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع و148 شاحنة.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم ، أن ميناء سفاجا البحري يستعد لاستقبال ثلاث سفن وهي السفينةBensa Falcon وعلى متنها 30 ألف طن ألمونيوم والسفينتين الحرية وامل، وتغادر السفينتين الحرية ودليلة.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية "وصول وسفر"، للسفينة سينا وغادرت ميناء بورتوفيق السفينة شنغهاى .

ومن المقرر أن يصل غدا الاثنين اولي رحلات العبارات السريعة الي ميناء سفاجا البحري من ميناء ضبا السعودي طبقا لتشغيل شهر مايو الجاري والمملوكة لوزارة النقل، وذلك حسب جدول التشغيل ل شهر مايو الجارى، على الخطين الملاحيين بين مينائى ضبا - سفاجا وضبا - الغردقة.

وكشف جدول الرحلات أنه ستبدأ أولى الرحلات غدا الاثنين 3 مايو وحتى يوم الأربعاء 12 مايو، بمعدل 6 رحلات أسبوعيا أيام الإثنين والأربعاء والجمعة ضبا - سفاجا ، وكذلك الاثنين والأربعاء والجمعة ضبا - الغردقة.

وتبدأ الرحلات بعد عيد الفطر المبارك من يوم 17 مايو حتى نهاية الشهر، بمعدل 3 رحلات أسبوعية على كل ميناء ضبا- سفاجا، وضبا - الغردقة.