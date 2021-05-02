وزير داخلية النمسا يعلن القبض على 12 شخصا بأعمال عنف فى احتفالات عيد العمال

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، اعتقال 12 شخصا وتحرير 442 محضرا وتوجيه 25 تهمة جنائية خلال احتجاجات وأعمال عنف وقعت أمس فى احتفالات عيد العمال بالبلاد.

وقال نيهمر - فى مؤتمر صحفى نقلته وسائل الإعلام، أنه تم تنظيم 30 مظاهرة فى عيد العمال وضمت عناصر متطرفة قامت بالاعتداء على الشرطة بالزجاجات مما أدى إلى إصابة 7 من الضباط والجنود.

وأشار نيهمر إلى أن أضخم المظاهرات وقعت فى ميدان "سيجموند فرويد" بالحى السادس عشر فى فيينا وضمت 1500 شخص قاموا بمحاولة اقتحام كنيسة ثم رشقوا الشرطة بالزجاجات وعبوات المشروبات.

ولفت الوزير إلى نجاح الشرطة فى السيطرة على أعمال الشغب واعتقال المشاغبين باستخدام رذاذ غاز الأعصاب.

واعتبر الوزير أن الهجوم المتعمد على ضباط الشرطة هو انتهاك صارخ لقواعد التظاهر ويعكس انتكاسة لقيم الديمقراطية، مشيرا إلى أن المتهمين استفزوا الشرطة أيضًا بانتهاك قواعد كورونا.