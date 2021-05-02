وزراء التنمية المحلية والزراعة والتعليم العالى يهنئون البابا بعيد القيامة المجيد

هنأ عدد من الوزراء البابا تواضروس الثانى والأخوة الإقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ، حيث بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وأعرب شعراوى عن تقديم أخلص التهانى القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار.

وبعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما بعث برقية تهنئة لكل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وتقدم خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعى والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب وكل منتسبى العمل الأكاديمى، بالتهنئة للشعب المصرى بعيد القيامة المجيد أعاده الله على مصر بالخير والبركات.

فيما أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيدة داعيا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".

وكان قداسة البابا تواضروس، قال خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أن حاسة اللمس حاسة مضيئة لذلك نسلم على بعض بالأيادى وهوتعبير عن المصالحة والغفران، تتجدد حواسنا فى عيد القيامة التى نعيش بها

وأضاف: نشكر الله الذى أعطانا أن نفرح اليوم فى أعياد القيامة وأن تغمر الفرحة كنائسنا وبيوتنا والعالم كله، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعبه ومسئولياته الكثيرة التى يقوم بها حتى أننا نراه فى أيام الإجازات يتفقد المشاريع الكثيرة نصلى من أجله، كما نصلى من أجل العديد من المسئولين فى القطاعات المختلفة ونحيى قواتنا المسلة وشرطتنا الوطنية.. نحيى الذين يعملون لبناء هذا الوطن على كل المستويات ونريد أن تكون حياتنا وبلادنا متقدمة فى العالم

وتابع قداسة البابا: نصلى من أجل كل شهداء مصر وكل المصابين ليعطيهم الله شفاء، ونصلى من أجل الوباء الذى اجتاح العالم بصورة مفزعة واثقين بأن يد الله الرحيم تستطيع أن ترحم العالم كله، ونصلى من أجل الأسر والمتألمة والمصابين ليمن الله عليهم بالشفاء، ونصلى لكل العاملين بالقطاع الطبى ليعطيهم الله القدرة والقوة، ونعزى من رحلوا وهم يعالجون المرضى.