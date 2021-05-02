همام عطية من تاجر فراخ لمؤسس "أجناد مصر" الإرهابية.. فيديو

فى أقل من عامين وتحديدا ما بين 2013 حتى 2015، ارتكب عناصر جماعته الإرهابية "أجناد مصر" 44 عملية إرهابية.. فمن هو همام عطية مؤسس تلك الجماعة؟

قبل مشاركته فى اعتصام رابعة العدوية كان همام بائعا للدواجن وبعد الفض انضم لأنصار بيت المقدس وانشق عنهم ليؤسس جماعته وراح يستقطب عناصره استعان "همام" بمساعدة الإرهابي بلال إبراهيم صبحي فرحات وكلفه بالمسؤولية العسكرية والإشراف على تنفيذ العمليات ضد الشرطة وإمداد التنظيم بالعبوات الناسفة والمتفجرات.

من أبرز عملياته الإرهابية تفجيرات جامعة القاهرة وقسم الطالبية وتفجير بميدان لبنان وتفجيرات مصر الجديدة واستهداف ضباط الشرطة والجيش.

عاش "همام" وزوجته وأبنائه الـ9 فى منطقة الطوابق بشارع فيصل حتى جاء يوم 5 أبريل 2015 ووصل قطاع الأمن الوطني لمنزله بعدما أرشد أحد أتباعه عن مكانه وقضت الشرطة عليه بعد تبادل لإطلاق النار، وفي ديسمبر 2017 قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بإعدام 13 من عناصر "أجناد مصر".