اليوم السابع
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نجاح عملية ولادة قيصرية طارئة لمريضة كورونا بمستشفى تلا المركزى

الأحد، 02 مايو 2021 03:00 م
نجاح عملية ولادة قيصرية طارئة لمريضة كورونا بمستشفى تلا المركزى الفريق الطبى
المنوفية – فريق المحافظات

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تمكن الفريق الطبى بمستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية، من إجراء عملية ولادة قيصرية طارئة لمريضة كورونا قد تم حجزها بالرعاية المركزة منذ أسابيع .

تأتى العملية تحت رعاية الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور اسامة الشلقانى، وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أحمد طنطاوي مدير مستشفى تلا المركزي، وفي ظل إجراءات احترازية مشددة.

واضطر الفريق الطبي لإجراء الجراحة العاجلة بالمستشفي إنقاذا لحياة الأم والجنين وقد وفقهم الله في مهمتهم الصعبة وخرجت الأم ومولودها سالمين من الجراحة.

 

 


نجاح عملية

ولادة قيصرية طارئة

مريضة كوفيد

19

مستشفى تلا المركزى

العناية المركزة

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