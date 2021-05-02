مقتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم داخل "كازينو ويسكونسن" بالولايات المتحدة

قتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم داخل الكازينو في مدينة جرين باي، بولاية ويسكانسن الأمريكية، وأصيب 3 غيرهم بجروح خطيرة.

وقد أدى إطلاق النار إلى اندفاع مرتادي "كازينو أونيدا" إلى الخارج، في وقت متأخر من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

ونقل موقع قناة الحرة الأمريكى عن المدعي العام للولاية، جوش كول، إن الشرطة سيطرت على الوضع، بينما قال الملازم كيفين باولاك ، قائد شرطة مقاطعة براون، إن المحققين يعتقدون أن المسلح كان يبحث عن شخص معين للانتقام منه.



اطلاق نار

وأضاف باولاك: "كان يستهدف ضحية معينة لم تكن هناك، لكنه قرر أن يواصل إطلاق النار على بعض أصدقاء الضحية أو زملائه في العمل، على ما يبدو".

🇺🇸[FLASH] Nouvelle #fusillade de masse aux #ÉtatsUnis à l’#OneidaCasino dans le #Wisconsin. Le bilan est indéterminé mais 7 personnes se seraient faites tirer dessus. Le tireur est en garde à vue. (CNN)#Casino #MassShooting #GreenBaypic.twitter.com/zXpIAs7Jdz — La Plume Libre (@LPLdirect) May 2, 2021

ولم يكن قائد الشرطة متأكدا مما إذا كان مطلق النار موظفا سابقا في المطعم، لكنه قال: "يبدو أن هناك علاقة ما تتعلق بالتوظيف".

Scene at Oneida Casino in Green Bay, WI is contained. There is no longer a threat to the community.



Only updates from @WisDOJ & @sheriffbc (Brown Co. Sheriff's Office) are official incident statements. All others unconfirmed. @WBAY @fox11news @WFRVLocal5 @NBC26 @gbpressgazette — Attorney General Josh Kaul (@WisDOJ) May 2, 2021

ونفذت الشرطة انتشارا واسعا في المنطقة، وشوهدت العشرات من سيارات الشرطة خارج الكازينو الواقع قبالة الطريق السريع 172، وعلى الجانب الآخر من مطار جرين باي الدولي.



حادث

يذكر أن مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن شهدت إطلاق ضابط شرطة أبيض النار على الأمريكى الأفريقي جاكوب بليك، ما أشعل الغضب في أرجاء البلاد وأثار احتجاجات عنيفة في المدينة الواقعة في الشمال الشرقي.