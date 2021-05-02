اليوم السابع
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مقتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم داخل "كازينو ويسكونسن" بالولايات المتحدة

الأحد، 02 مايو 2021 10:22 ص
مقتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم داخل "كازينو ويسكونسن" بالولايات المتحدة اطلاق النار فى كازينو مدينة جرين باي بولاية ويسكانسن
وكالات

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قتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم داخل الكازينو في مدينة جرين باي، بولاية ويسكانسن الأمريكية، وأصيب 3 غيرهم بجروح خطيرة.
 
وقد أدى إطلاق النار إلى اندفاع مرتادي "كازينو أونيدا" إلى الخارج، في وقت متأخر من مساء السبت بالتوقيت المحلي.
 
ونقل موقع قناة الحرة الأمريكى عن المدعي العام للولاية، جوش كول، إن الشرطة سيطرت على الوضع، بينما قال الملازم كيفين باولاك ، قائد شرطة مقاطعة براون، إن المحققين يعتقدون أن المسلح كان يبحث عن شخص معين للانتقام منه.
 
اطلاق نار
اطلاق نار
 
وأضاف باولاك: "كان يستهدف ضحية معينة لم تكن هناك، لكنه قرر أن يواصل إطلاق النار على بعض أصدقاء الضحية أو زملائه في العمل، على ما يبدو".
ولم يكن قائد الشرطة متأكدا مما إذا كان مطلق النار موظفا سابقا في المطعم، لكنه قال: "يبدو أن هناك علاقة ما تتعلق بالتوظيف".
 
ونفذت الشرطة انتشارا واسعا في المنطقة، وشوهدت العشرات من سيارات الشرطة خارج الكازينو الواقع قبالة الطريق السريع 172، وعلى الجانب الآخر من مطار جرين باي الدولي.
 
حادث
حادث
 
يذكر أن مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن شهدت إطلاق ضابط شرطة أبيض النار على الأمريكى الأفريقي جاكوب بليك، ما أشعل الغضب في أرجاء البلاد وأثار احتجاجات عنيفة في المدينة الواقعة في الشمال الشرقي.
 
اطلاق نار في كازينو
اطلاق نار في كازينو

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