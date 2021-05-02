وأشار إلى أن قوات الأمن فى المحافظة استنفرت، وأجرت عملية بحث واسعة تمكنت على أثرها من اعتقال أحد التجار الهاربين.. مضيفا أنه " تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة واستمرار عمليات البحث عن الهاربين".