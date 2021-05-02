أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بهروب أكثر من 20 سجينا من أحد السجون فى محافظة المثنى جنوبى البلاد، وقال المصدر الأمنى فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية إن " سجن الهلال فى محافظة المثنى شهد عملية فرار جماعية لسجناء مدانين بالإرهاب وتجارة المخدرات" .
وأشار إلى أن قوات الأمن فى المحافظة استنفرت، وأجرت عملية بحث واسعة تمكنت على أثرها من اعتقال أحد التجار الهاربين.. مضيفا أنه " تم إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة واستمرار عمليات البحث عن الهاربين".
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