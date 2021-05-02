محافظ جنوب سيناء: مبنى مجلس المدينة الجديد يتم تشييده وفقا لأحدث التقنيات.. صور

شرم الشيخ – ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مواقع العمل بتطوير الطريق الدائري الجديد بشرم الشيخ، وأشار المحافظ إلى إنه جارِ تطوير الطريق بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن إنشاء 5 حارات مرورية يمين، و5 حارات مرورية يسار، ومشاية على الجانبين للمشاة والدراجات الهوائية، وحارة تهدئة وعدد 6 كبري منهم 4 لوب .U.T دوران للخلف.

وأوضح فودة أن طول الطريق من بداية الدائري بنزينة التعاون بمدخل المدينة وحتى ميدان قسم ثان شرم الشيخ نبق 21 كم حسب تصميم الطريق ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بشرم الشيخ في مجال الطرق والكباري.

وخلال الجولة التفقدية تفقد المحافظ تقدم العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، ضمن الجولات التفقدية الدورية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بالأعمال وسرعة التقدم في العمل، مشيراً إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد يتم تشييده وفقاً لأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، مضيفاً أنه يعتبر كنموذج لمبنى حكومي متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التي يوفرها هذا الكيان الى رفاهية أداء الخدمة للمتلقي والقائم بأداء الخدمة علي حدا سواء.

رافق المحافظ خلال تفقده اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله بمقر مبنى مجلس المدينة الجديد المهندس الإستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني.