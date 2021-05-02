محافظ جنوب سيناء: غلق المطاعم والكافيهات المخالفة لإجراءات كورونا فى شم النسيم

جنوب سيناء - ياسر عامر

هنأ خالد فودة محافظ جنوب سيناء مواطنى جنوب سيناء وزائريها بأعياد شم النسيم، اليوم الأحد، وأصدر توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال أعياد شم النسيم تضمنت أبرز التوجيهات التشديد على الإغلاق الكامل للشواطئ العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والأسواق العامة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس مجلس الوزراء، وغلق المطاعم والكافيهات التى لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة وكذا التنمية المحلية وباقى الوزارات المعنية .

وأكد المحافظ، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من ومنع تفشى الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، ودفع دوريات ولجان متخصصة للمرور على الشواطئ العامة والمتنزهات للتأكد من غلقها وعلى المطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك للحفاظ على صحة مواطنى وأهالى المحافظة والعاملين بها والزوار بمختلف مدن المحافظة، لافتاً إلى أن ذلك تأكيداً على استمرار جنوب سيناء كأحد أقل محافظات مصر فى نسب الإصابات بالفيروس.

وأكد فودة على كافة رؤساء المدن بالمحافظة ومديرى مديريات الخدمات بها باستمرار العمل والمتابعة والمرور الدورى الدائم لمنع أية تجمعات وتأكيد إغلاق المتنزهات والشواطئ العامة واستقرار الأسعار للمواد الغذائية واللحوم والأسماك وتأكيد جودتها وصلاحيتها كما شدد المحافظ على رفع درجات الإستعداد للمديريات والأجهزة المعنية وخاصة مديرية الصحة والمستشفيات ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والطب البيطرى وباقى المديريات ذات الصلة مع تحديد مهام دقيقة لكل منها الالتزام بتنفيذها حرصاً على مواطنى جنوب سيناء وزائريها.

وأكد محافظ جنوب سيناء على دور مديرية أمن جنوب سيناء وكافة الأجهزة الأمنية فى حفظ الأمن والنظام وتأكيد فرض الالتزام خاصة بإغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وضبط الأسواق.

وتمنى فودة لجميع المواطنين وزوار جنوب سيناء كل الخير والصحة والرخاء فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.