اليوم السابع
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محافظ بني سويف: غلق الحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات خلال شم النسيم

الأحد، 02 مايو 2021 02:30 م
محافظ بني سويف: غلق الحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات خلال شم النسيم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تفعيل قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة والمتنزهات، والتى تنفذها أجهزة المحافظة المعنية بالتعاون مع الجهات الأمنية، لمنع كافة صور وأشكال تجمعات المواطنين فى الأماكن العامة، تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أقرتها الحكومة والتى بدأت الخميس الماضى وتستمر حتى غد الإثنين.

جاء ذلك خلال متابعته لتقارير غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتى عرضها السكرتير العام اللواء جمال مسعود ، وتضمنت الإشارة إلى متابعة الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات، وذلك بالتعاون مع أجهزة وإدارات وأقسام مديرية الأمن لمنع أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية فى الحدائق العامة والمتنزهات أو الكورنيش، مشددا على استمرار متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى، والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وجدد محافظ بنى سويف مناشدته لكل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، ومحفزا إياهم بأهمية الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، مشيرا إلى أنه لايزال لديه ثقة فى وعى وحكمة المواطن السويفي، وأن لديه قناعة بأهمية تلك الاجراءات المنفذة لحمايته وأهله ومجتمعه، وأنه سيكون عاملا مساعدا وليس معوقا لجهود الدولة التى لا تدخر جهدا فى سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، وتسير فى كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة فى هذا الشأن.


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