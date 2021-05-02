محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة بالخصوص وشبرا وإزالة مبانى لتوسعة الدائرى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها شوارع أحياء شرق وغرب شبرا، لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات فى الشوارع، والتى تتسبب فى عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضارى للمدينة.

وبدأ المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائرى بمدينة الخصوص وحى غرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة للمساهمة فى المشروع القومى لتوسعات الطريق الدائري.

وخلال الجولة، تابع المحافظ، أعمال رفع القمامة من أعلى الطريق الدائرى بالخصوص وبشارع بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أى تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أى مواطن يلقى القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالاشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكنى ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أى مخالف إلى النيابة العسكرية.

وشدد المحافظ، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى النظافة بجميع أنحاء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى رش وتطهير المنشآت العامة والأماكن المزدحمة بالمواطنين والسيارات القادمة عبر مداخل المدينة.

وتابع الهجان، جولته بمتابعة مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم حيث تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كما تفقد موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى، ووجه بإزالة أية معوقات تواجه المشروع.

وفى هذا السياق ونظرا لأعمال التطوير التى تشهدها مدينة بنها، فقد اختتم جولته بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بشارع مستشفى الأمل بطول 400 متر، حيث سيتم عمل بلدورات وأرصفه وأماكن لانتظار السيارات وتقليل مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الإزدحام عن شارع الخدمة الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة أعمال رصفه بالإضافة إلى شارع 10 بالفلل تصل إلى 5 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجارى، جاء ذلك بحضور اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء خالد محمدى رئيس مدينة الخصوص، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.

إزالة المبانى لتوسعة الط



تطوير شوارع بنها



رفع القمامة من الطريق الدائرى



متابعة توسعات الطريق الدائرى



محافظ القليوبية خلال الجولة