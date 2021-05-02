كسر بخط مياه غارب وشركة الصرف بالبحر الأحمر تناشد الأهالي بترشيد الاستهلاك

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر اليوم الأحد، عن حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لمعظم مناطق مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر. وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الأهالي في مدينة غارب، بترشيد استخدام المياه لحين الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي.

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بيان لها منذ قليل، أنه يتم تشغيل وضخ المياه غدا يوم الإثنين بالمناطق التاليه (السقالة – خور رحمي – منطقة الجوازات) وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة والنصف صباحاً.

يعقبها ضخ المياه بالمناطق التالية: (الصحراوية – عمارات ابو النصر – عمارات محمود رضا – عمارات الـ 1008 وحدة – عمارات 496 وحدة) وذلك بعد الساعة العاشرة ونصف صباح يوم الاثنين.

ويترتب علي ذلك تأخير ضخ المياة بالمناطق التالية (المعاشات القديمة – الإيمان – الحاج نور – منطقة الكهرباء – السوق القديم – سوريا الجنوبية – عمارات خوررحمي – المحكمة – الـ 46 وحدة) وذلك لحين إنتهاء الفنيين بالشركة من الإصلاحات.

وأكدت الشركة على المحافظة على دفع المياه للمنازل فى مواعيدها والحفاظ على مواعيد التناوب المعمول بها لجميع قطاعات المدينة بعد الإنتهاء من اعمال الإصلاح.