قتلى وجرحى جراء اندلاع حريق كبير بمنطقة صناعية في مدينة قم بجنوب طهران

أفادت وكالة فارس بوقوع قتلى وجرحى، اليوم الأحد، جراء اندلاع حريق كبير في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران.

وذكرت وكالة "فارس" أن التقارير الأولية تشير إلى اشتعال النيران في عدة معامل بالمدينة الصناعية، حيث امتدت إلى الطريق العام، وأن الحريق أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالمدينة، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

وقال حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: "نشب حريق واسع في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران".

وأضاف أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.

وتابع قائلا: "نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".