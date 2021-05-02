طقس الخليج.. مائل للبرودة فى السعودية و حار فى الكويت وصحو فى الامارت

كتب : أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تشهد السعودية طقس مائل للبرويدى ، بينما تعيش الكويت اليوم الاحد طقس حار وفى الإمارات يكون الطقس صحو.

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية ان يكون الطقس ماليوم الأحد ائل للبرودة في مناطق شمال المملكة وصولاً لحائل خاصة مع ساعات الليل المتاخرة بينما يكون دافئ في باقي المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء من جنوب غرب وشرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على معظم المناطق تنشط في أجزاء محدودة من غرب المملكة، بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة بجنوب البلاد.

الامارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الأحد صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 18:34 والمد الثاني عند 03:59 ..والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:48 .

بحر عمان خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:15 والمد الثاني عند الساعة 01:22 ..والجزر الاول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:25 .

الكويت:

ويكون الطقس الفى الكويت اليوم حار و غائم جزئيا إلى غائم نهارا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقا 12 - 50 كم/ساعة وغبار مثار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

ودافئ و غائم إلى غائم جزئيا ليلا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.