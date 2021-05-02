ضبط 25 طن دواجن ولحوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية التموين والطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وحامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين حملة مكبرة على المجازر والمحال والمنافذ والمخابز، وذلك بالتعاون مع الرقابه التموينية ومباحث التموين.

وأعلنت مديرية التموين بالإسماعيلية أن الحملة أسفرت عن ضبط محل للسلع التموينية لتصرفه في 180 كيلو جرام سكر تموين مدعم بدون وجه حق، كما تم ضبط 8 مخابز لتصرفهم في 213 شيكارة دقيق مدعم بدون وجه حق وزن الشيكارة 50 كيلو جرام بإجمالي 10 آلاف طن و650 كيلوجرام دقيق.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن مصادرة بـ 24 طن أسمنت، و15طن دواجن، و25 طن مواد غذائية ، 125000 لف كرتونة شيبسي ومقرمشات، وذلك بـ 3 مخازن مختلفة غير مرخصين وضبط 25 ألف كيس شيبسي منتهي الصلاحية بمحل للمواد الغذائية.

وعلى جانب آخر، قامت مديرية الطب البيطري بضبط 4 طن و 945 كيلو جرام مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالمنافذ والمحلات والمجازر للتأكد من صلاحية المنتجات.

كما قامت مديرية الطب البيطري بإعدام 1395 دجاجة وذلك لإصابتها بالاحتقان الشديد والحمى و تحت الوزن، وتم إعدام 35 كجم كبدة وذلك لوجود التهابات بالغشاء ونقط بيضاء واخضرار اللون، و5 كيلوجرام إجزاء فيلية لوجود كدمات وتجمعات دموية واخضرار فص الفيلية.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الطب البطري بأنه خلال الحملة تم ضبط 120 كيلوجرام من اللحم الجاموس البيضاء ولا يوجد أي أختام عليها، وتم ضبط 18 كيلوجرام من لحم الماعز بالعظم ذبح خارج المجازر الحكومية، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 طن و195 كيلو جرام رنجة مجهوله المصدر وكذلك 2 طن لانشون غير صالح للأستهلاك الآدمي وذلك لحدوث تغير في صفاتها الفيزيقية.