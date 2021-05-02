اليوم السابع
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ضبط حشيش وهيروين وأقراص مخدرة وأسلحة في حملة أمنية بالجيزة

الأحد، 02 مايو 2021 01:52 م
ضبط حشيش وهيروين وأقراص مخدرة وأسلحة في حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة عدة حملات أمنية، لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 31 قضية مواد مخدرة، واعترف المتهمون بها، بحيازتهم كميات من الحشيش، والهيروين، والأقراص المخدرة، للإتجار بها، وترويجها بين عملائهم، كما اعترفوا بحيازتهم هواتف محمولة لتسهيل التواصل مع زبائنهم، ومبالغ مالية من حصيلة الاتجار بالمضبوطات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 12 متهما بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش، وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


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مكافحة المخدرات

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