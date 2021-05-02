ضبط أحد المتعدين بالردم فى نهر النيل وإحالته للنيابة المختصة

رصدت أجهزة حماية النيل حالة تعدى صارخة على نهر النيل بعزبة أبو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط عند الكيلو 197 بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجري نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الاحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة.

وفى ضوء التحريات والبلاغات التي تم إرسالها لأجهزة الوزارة وبتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تم علي الفور مساء أمس وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي المخالف وإلزامه بإحضار حفار ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.

وصرح عبد العاطي، أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61551 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".