الرى تشن حملة بمحافظة قنا لإزالة 159 مخالفة على النيل

كتبت أسماء نصار

شنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة مكبرة لإزالة 159 حالة تعدى على النهر ضمن الموجه 17 لإزالة التعديات على نهر النيل بمحافظة قنا بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

شملت الحالات التى تمت إزالتها 54 حالة تعدى بالمبانى بإجمالى مساحة 7663 متر مربع و 96 حالة تعدى بالردم بإجمالى مساحة 600 متر مربع، منهم 81 حالى بمساحة 6718 متر فى مركز قنا، و35 حالة بإجمالى مساحة 4062 بمركز نجع حمادى.

وتضمنت الإزالات 8 مخالفات بمركز الوقف على مساحة 1140 متر، و6 حالات بمركز قوص بإجمالى مساحة327 متر، و4 مخالفات بمركز قفط بإجمالى مساحة 80 متر، وحالتين بمركز نقادة بمساحة 144 متر.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.