اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صوامع وشون بنى سويف والشرقية تستقبل 70351 طن قمح

الأحد، 02 مايو 2021 04:40 م
صوامع وشون بنى سويف والشرقية تستقبل 70351 طن قمح توريد القمح للصوامع
المحافظات - إيمان مهنى - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أن إجمالى ما تم استلامه من الأقماح المحلية بمواقع الاستلام والتخزين قد بلغ 41 ألف و808 طنا و513 كجم ، وذلك منذ بدء موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى وحتى ختام أعمال التوريد ، لافتا إلى أنه وطبقا لقرار وزارة التموين ، فقد تقرر إيقاف العمل "اليوم الأحد" بمواقع الاستلام نظرا لأعياد الأخوة المسيحيين على أن تستأنف باكر الإثنين، مؤكدا على متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة .

 يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

 

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهات المسوقه لمحصول القمح سواء البنك الزراعى وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافه الإجراءات الإحترازيه لمواجهه فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفه عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئوله بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة سير عمليتى حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت (292117) طن و(626) كيلو قمح.

لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (29351) طن و (891) كيلو قمح وتم حصاد (228055) فدان حتى الآن.


بنى سويف

الشرقية

قمح

توريد القمح

محافظ الشرقية

محافظ بنى سويف

حصاد محصول القمح

صوامع القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تموين الغربية: توريد 41379 طن قمح للشون والصوامع

الأحد، 02 مايو 2021 12:15 م

المحافظات تواصل توريد القمح بعد مرور 15 يوما من بدء الموسم.. توريد 2138 طن قمح بالأقصر و45 ألفا و166 طنا بأسيوط والمنوفية.. 326 ألفا بالبحيرة و80 ألفا ببنى سويف والإسكندرية والمنيا.. وتوريد 50653 طنا بالقليوبية

السبت، 01 مايو 2021 04:30 م

"تموين دمياط": توريد 3524 طن قمح فى 8 شون بالمحافظة

السبت، 01 مايو 2021 04:19 م

توريد 125372 طن قمح موردة لـ57 صومعة وشونه بكفر الشيخ والبحيرة

السبت، 01 مايو 2021 12:22 م

استلام 32 ألف طن قمح بصوامع بنى سويف منذ بداية موسم التوريد

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة