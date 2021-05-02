صوامع وشون بنى سويف والشرقية تستقبل 70351 طن قمح

المحافظات - إيمان مهنى - هانى فتحى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، أن إجمالى ما تم استلامه من الأقماح المحلية بمواقع الاستلام والتخزين قد بلغ 41 ألف و808 طنا و513 كجم ، وذلك منذ بدء موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى وحتى ختام أعمال التوريد ، لافتا إلى أنه وطبقا لقرار وزارة التموين ، فقد تقرر إيقاف العمل "اليوم الأحد" بمواقع الاستلام نظرا لأعياد الأخوة المسيحيين على أن تستأنف باكر الإثنين، مؤكدا على متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ، رئيس قسم صيانة الحبوب، مديرى التفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة،وهيئة سلامة الغذاء، والتى تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح فى بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة .

يُذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهات المسوقه لمحصول القمح سواء البنك الزراعى وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافه الإجراءات الإحترازيه لمواجهه فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والإستلام للأقماح من خلال غرفه عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئوله بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة سير عمليتى حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفى لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام مشيراً إلى جاهزيتها لإستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت (292117) طن و(626) كيلو قمح.

لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (29351) طن و (891) كيلو قمح وتم حصاد (228055) فدان حتى الآن.