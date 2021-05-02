صحة قنا: الفرق الطبية تتابع حالات العزل المنزلي وتستقبل كبار السن لتلقي لقاح كورونا

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في تصريح لليوم السابع، إن صحة قنا خصصت 50 فريق متدرب على مستوى المحافظة للتعامل مع حالات كورونا في العزل المنزلي، وتوفير أجهزة قياس نسب الأكسجين في الدم والأدوية وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الفرق تتابع الحالات المنزلية المتواجدة في المنزل والتي أجرت الفحوصات الطبية في مستشفيات حكومية أو عيادات خاصة أيضًا وثبت أنها مصابة بكورونا، لافتًا أنه تم تقديم الخدمة الطبية منذ الموجة الأولي لـ 4462 مواطن.

وفي سياق آخر أشار الدكتور راجي تاوضروس، إلي أن المركز الأوروبي بمدينة قنا مستمرًا في تطعيم لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الساعة 9 صباحًا إلي 10 مساءً خلال شهر رمضان.