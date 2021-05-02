صحة المنيا تحرر 20 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 137 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، وأضاف أنه تم تحرير 20 محضر، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير، ووجود أدوية خاصة بوزارة الصحة، والتأمين الصحي، ووجود أدوية مجهولة المصدر)، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها ، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الحملات اسفرت عن تحرير 20 محضر لصيدليات مخالفة مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشئات الطبية والصيدلية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.
صحة المنيا تحرر 20 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابيةالأحد، 02 مايو 2021 01:39 م
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قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون.
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