صحة المنيا تحرر 20 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون.



وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم المرور على 137 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين (صيدلية عامة وخاصة ومخازن للأدوية)، وأضاف أنه تم تحرير 20 محضر، تنوعت ما بين (عدم وجود مدير، ووجود أدوية خاصة بوزارة الصحة، والتأمين الصحي، ووجود أدوية مجهولة المصدر)، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبها ، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن الحملات اسفرت عن تحرير 20 محضر لصيدليات مخالفة مشيرة إلى استمرار الحملات الرقابية على المنشئات الطبية والصيدلية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا لإحكام الرقابة على سوق الدواء والحفاظ على صحة المواطنين.