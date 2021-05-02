شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا ضمن حياة كريمة

تواصل مراكز محافظة المنيا العمل فى تأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروع القومى للرئيس السيسى، وذلك لتأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، لما له من منافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.

وتواصل الإدارة العامة إلى شرق المنيا العمل ، فى تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج التابعتين لقرية دلجا بديرمواس ، ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمو فى توفير بيئة صحية وسليمة فى كافة المجالات والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بواقع 192قرية خلاف توابع تلك القرى .

وقال لمهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإجمالي المستهدف فى تبطين الترع وتأهيلها 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة.

وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.