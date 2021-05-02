شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا ضمن حياة كريمة

تواصل مراكز محافظة المنيا العمل فى تأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروع القومى للرئيس السيسى، وذلك لتأهيل ورفع كفاءة الترع والمجاري المائية، لما له من منافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ علي الموارد المائية.
وتواصل الإدارة العامة إلى شرق المنيا العمل ، فى تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج التابعتين لقرية دلجا بديرمواس ، ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمو فى توفير بيئة صحية وسليمة فى كافة المجالات والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بواقع 192قرية خلاف توابع تلك القرى .
وقال لمهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، إنه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وإجمالي المستهدف فى تبطين الترع وتأهيلها 394 كيلو متر، بالإضافة إلي 98 كيلو متر جاري الانتهاء من أعمال البت الفني والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة.
وأشار إلي أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا
تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا
تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا
تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا
تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا
تأهيل وتبطين ترعة الدبة السوداء ووصلة فرج بالمنيا
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