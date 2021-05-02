شاطىء مصيف بلطيم بكفر الشيخ بلا مصطافين تطبيقا للإجراءات الاحترازية "فيديو لايف"

كفر الشيخ محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، خلو مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من المترددين عليه، وتعليق لافتات تؤكد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التواجد بشواطئ المصيف.

قال العميد محمد عبدالقوي ، رئيس مدينة بلطيم ، تم غلق أبواب المصيف إلا باب واحدا، لدخول المقيمين بالمصيف وأصحاب العشش، ولا يسمح لهم بالتواجد على شواطئ المصيف الستة، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والشواطئ، وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الدولة ، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، في حالة تسلل أحد للشاطئ أو التواجد به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، مؤكدا أن الدولة تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، وسيتم الإغلاق اليوم وغدا.