كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 1-5-2021، أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك مصر عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية



4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر



4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى



4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.