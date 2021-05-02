رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان: إزالة 12 خيمة سحور رمضانية مخالفة

الشرقية – فتحية الديب

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإشغالات والتعديات بجهاز مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن بالمدينة، شنت حملة تفتيشية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لمراجعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المحال والأنشطة التجارية بالإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن إزالة 12 خيمة سحور رمضانية، والتحفظ على 62 كرسى و7 ستاندات حديدة، وذلك بمناطق "صيدناوى – الأردنية – خلف المعهد التكنولوجى – بجوار نادى الرواد – بجوار مدرسة السلطان عويس.

كما تمت إزالة ملاهى ألعاب بمنطقة "الخدمات" بالحى السادس، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين.



إزالة خيم رمضانية مخالفة بالعاشر من رمضان

حملات فى الساعات الاولى من الصباح لمتابعة مدى التزام المواطنين بالاجراءات