ديلى ميل: تطعيم الأطفال الأقل من 12 عامًا بلقاحات كورونا خلال أشهر

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أنه يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا الحصول على لقاح كورونا فايزر أو مودرنا في غضون أشهر في إطار الخطط التي وضعها مسئولو الصحة البريطانية وأكدت مصادر حكومية أن الدراسات جارية الآن للسماح لأطفال المدارس الثانوية بتلقي جرعة واحدة.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أنه يمكن تقديم اللقاحات للتلاميذ اعتبارًا من سبتمبر كجزء من وثائق سيناريو التخطيط الأساسي التي أعدها مسئولو هيئة الصحة البريطانية، وقالت إن لقاح فايزر كان الأكثر قبولاً لأن الشركة المصنعة كانت الشركة الوحيدة حتى الآن التي تنتج بيانات تجريبية لمن هم دون سن 16 عاما لكن مصدرًا حكوميًا قال إنه يمكن استخدام جرعات لقاح مودرنا أيضًا إذا اجتازت اختبارات السلامة، واقترح الخبراء أن تبدأ الجرعات الأولى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا قبل سبتمبر المقبل.



تطعيم الاطفال

وقال المصدر: "يمكن أن يبدأ التطعيم أبكر من ذلك إذا تم اعتبار التطعيم آمنا للغاية يعتمد ذلك على المدة التي يستغرقها المنظمون".

وأضاف: "يجب أن يكونوا آمنين للغاية لأن الأطفال ليسوا في خطر أكبر، ولكن إعطائهم اللقاح فقط لحماية بقية السكان، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً وكبار السن".

من جانبه قال البروفيسور آدم فين مستشار هيئة الصحة البريطانية إن القرار سيعتمد أيضًا على معدلات الفيروس خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأضاف:"نحن بحاجة إلى أن نكون في وضع يسمح لنا بتحصين الأطفال، وخاصة المراهقين، بسرعة وكفاءة إذا احتجنا إلى ذلك".

وأكد الخبراء أنه إذا ارتفعت المعدلات بشكل كبير فسيكون من الأولويات تطعيم الأطفال لوقف إغلاق المدارس العام المقبل موضحين أنه من المهم للغاية ألا يتم تعطيل التعليم في العام الدراسي المقبل بأي شكل من الأشكال.