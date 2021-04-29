اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 03:26 م
خالد صلاح
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موديرنا تبدأ شحن قوارير كبيرة للقاح كورونا تستوعب 15 جرعة أواخر مايو

الخميس، 29 أبريل 2021 03:16 م
موديرنا تبدأ شحن قوارير كبيرة للقاح كورونا تستوعب 15 جرعة أواخر مايو تخصيص قوارير كبيرة من موديرنا لاستيعاب 15 جرعة
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن شركة موديرنا ستبدأ فى شحن قوارير لقاح كورونا الأكبر حجمًا التى تحتوى على 15 جرعة بدلاً من 10 بحلول أواخر مايو.

شحن قوارير اكبر حجما
شحن قوارير اكبر حجما

وقالت الشركة إنها تريد زيادة عدد الجرعات التى يمكن للأطباء الحصول عليها من أجل تطعيم المزيد من الناس.

وأكد المسئولون أن القوارير الأكبر ستُرسل إلى إدارات الصحة بالدول بحلول الأسبوع الثالث من شهر مايو، لكنهم لم يذكروا عدد القوارير أو أى الدول، حيث إن هناك بعض القلق من صعوبة استخدام القوارير الأكبر حجمًا لتلقيح السكان الذين يصعب الوصول إليهم، ما سيؤدى إلى التخلص من بعض الجرعات.

وستبدأ شركة موديرنا في شحن قوارير أكبر من لقاح كورونا إلى إدارات الصحة بالدول خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تلك القوارير الأكبر حجمًا ستكون في أيدي الدول بحلول الأسبوع الثالث من شهر مايو، ومع ذلك، من غير الواضح أي الدول ستتلقى القوارير الأكبر أولاً وعدد الدول التي سيتم شحنها.

وأكدت شركة الأدوية ومقرها كامبريدج في الأول من أبريل، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA سمحت بقارورتين جديدتين، سمحت للأولى لاستيعاب 11 جرعة بدلا من 10جرعات، والثانية كانت عبارة عن قنينة كبيرة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 15جرعة.

بالإضافة إلى ذلك وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) الآن على تخزين قوارير اللقاح فى درجة حرارة الغرفة بعد 24 ساعة من إزالتها من الفريزر، بزيادة عن الحد الأقصى الأصلى البالغ 12 ساعة.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا Moderna، في بيان في ذلك الوقت: نحن ملتزمون بالتعلم والتحسين باستمرار لتسهيل استخدام لقاح كورونا الخاص بنا للموظفين الطبيين وتسريع برامج التحصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة قلقة من أن استخدام القوارير الكبيرة سيكون أكثر صعوبة لتطعيم السكان الذين يصعب الوصول إليهم مثل كبار السن المقيمين في المنزل، قد يؤدي ذلك إلى عدم استخدام المسؤولين الصحيين للجرعات الــ15  واجبارهم على التخلص من بعضها.


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