اليوم السابع
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جهاز تنمية المشروعات يخصص 780 مليون جنيه للمشروعات الابتكارية

الأحد، 02 مايو 2021 03:34 م
جهاز تنمية المشروعات يخصص 780 مليون جنيه للمشروعات الابتكارية المشروعات الصغيرة - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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جهاز تنمية المشروعات يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال وفتح المجال أمام الشباب لتحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق أرباحا وفق أحدث تقرير عن أداء الجهاز.
 
ويوفر جهاز تنمية المشروعات البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب وخصص الجهاز دعم يصل 783 مليون جنيه من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية. 
 
وأطلق الجهاز برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديرى صناديق رأس المال المخاطر وهي الصناديق التى تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، التى لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية، وتساعدهم حتى تتحول أفكارهم إلى مشروعات قائمة بالفعل لتحقيق استثمارات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.
 
البرنامج التدريبى يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال حيث سيوفر البرنامج التدريبى بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية ويتيح لها المنافذ التمويلية التي ستساعدها على النمو والتوسع.

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المشروعات الصغيرة

المشروعات القومية

مشروعات الابتكار

المشروعات التكنولوجية

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