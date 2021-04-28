كل ما تريد معرفته عن "حملة المليون ريادى"

كتبت أسماء أمين

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى مشروع رواد 2030 حملة "المليون ريادى" ، والتى تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

س- ما الفئة التى تستهدفها الحملة؟ ج- تستهدف حملة "المليون ريادي" الشباب المصرى من جميع الأعمار والفئات؛ البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت، مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج. س- ما مراحل البرنامج التدريبي للحملة ؟ ج- وينقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للإستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في 30 يوم .

كما تضم المرحلة الثانية التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الإجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين وإختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.