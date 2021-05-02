تعزيزات أمنية بمحيط ستاد القاهرة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب محمود عبد الراضي

يعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط ستاد القاهرة الدولي لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز، في التاسعة مساء اليوم الأحد، ، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويحرص رجال الأمن على تأمين لاعبي الفريقين مع تأمين طاقم التحكيم الذي يدير اللقاء، وتم المباراة حتى نهايتها.

ويستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قوته الضاربة خلال مواجهة الزمالك ، حيث يعود لفريق بيراميدز كلاً من شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق الذين حصلوا على راحة سلبية من المشاركة في مواجهة نامونجو التنزانى التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى، على ملعب الدفاع الجوى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل بعض الأساسيون فى فريق بيراميدز على راحة سلبية من المشاركة فى مواجهة نامونجو، نظرًا لحسم الفريق السماوى التأهل لربع النهائى، وكونها مباراة تحصيل حاصل، مما دفع الجهاز الفنى لاستغلالها وتجهيز العناصر التى لا تشارك بشكل أساسى، مع منح الأساسيين راحة.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة.