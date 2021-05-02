تعرف على أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب × 15 معلومة

كتبت رحاب نبيل

يعد مشروع أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، ضمن أهم مشروعات الطيران المدني فى إطار التحول للمطارات صديقة للبيئة من خلال استغلال الطاقة الشمسية والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة الركاب والسفر ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

ورصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع أول مبني صديق للبيئة بمطار برج العرب بالإسكندرية:

- تبلغ تكلفة إنشاء المبنى الجديد 176 مليون دولار تقريبا بتمويل من الوكالة اليابانية الجايكا بفترة سداد على 40 عام مقابل 0.5% فائدة.

- المبنى سيتم تزويده بأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات علي مستوي العالم.

- مساحة المبني تبلغ نحو 34 ألف م2، بسعة 4 مليون راكب سنويا.

- من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030.

- يتضمن المبنى 40 كاونترا لإنهاء إجراءات السفر، و 16 كاونترا للجوازات.

- سيتضمن المطار أنظمة فنية وتكنولوجية سيتم تركيبها في المبنى الجديد وفقا لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا.

- تشمل أعمال التطوير بالمطار إنشاء "ترماك" جديد يسع 20 طائرة متوسطة الحجم، بمساحة إجمالية 100 ألف م2، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد، والممر الحالي.

- إنشاء موقف سيارات يسع 1000 سيارة.

- منطقة خدمات ومحلات تجارية لخدمة المسافرين.

- محطة صرف صحي ومحطة كهرباء فرعية وخزان مياه.

- يتميز مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب، بأنه أول مبنى صديق للبيئة بمصر لوجود إستراتيجيات مدروسة، لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية، ونظام التكييف VRV.

- يؤدى هذا النظام لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية.

- توفير مساحات أكبر لاستخدام الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED التي توفر استهلاك الطاقة.

- مشروعات التوسعة بمطار برج العرب تخدم مخططات الدولة للتنمية بالمنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يستهدف زراعة 2 مليون فدان بمنطقة الضبعة.

- من المتوقع أن يخدم المطار حركة الاستثمار بالمنطقة خاصة في شحن البضائع للخارج.