تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية في طرح منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب أيضًا طرح كل منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن .

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في نقاط محددة .

طرح علبة كعك مشكل عادى 2 كيلو بـ150 جنيها وعلبة كعك مشكل عادى 3 كيلو بـ 225 جنيها

علبة كعك مشكل عادى 4 كيلو بـ300 جنيه وعلبة كعك مشكل عادى 5 كيلو بـ 375 جنيها

علبة كعك مشكل شفاف عادى " معبأ فى علبة باغة شفاف " زنه 1.5 كيلو بـ 135 جنيها

علبة كعك مشكل شفاف عادى زنه 2 كيلو بـ 165 جنيها وعلبة كعك مشكل شفاف عادى 3 كيلو بـ 24 جنيها.

يتم طرح علبة كعك مشكل مكسرات زنة 1.5 كيلو جرام بـ 165 جنيه

وعلبة كعك مشكل شفاف مكسرات " معبأ فى علبة باغه شفاف " زنه 2 كيلو جرام بـ 220 جنيه

علبة كعك مشكل شفاف مكسرات زنه 3 كيلو بـ 325 جنيه

كيلو البسكويت نشادر بسعر 60 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة 65 جنيهًا

طرح الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات 100 جنيهًا للكيلو،

طرح كيلو بيتى فور عادى 70 جنيها وبيتى فور لوكس 100 جنيها

طرح غريبة سادة 90 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 100 جنيها وبيتى فور عادى 70 جنيها

بيتى فور سابلية 95 جنيه للكيلو وبيتى فور لوكس 100 جنيه.