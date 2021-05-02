تشميع 3 كافيهات ومصادرة 59 شيشة فى حملة بالدقى.. صور

كتب على عبد الرحمن

قاد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، بمحافظة الجيزة، حملة على المقاهى والكافيهات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتنسيق مع قسم شرطة الدقى وشرطة المرافق، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.



حملة لمصادرة الشيش

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 3 كافيهات وضبط المدير للعرض على النيابة العامة وتم التحفظ على 59 شيشه و201 كرسى، وذلك من ميدان عمان وشارع السودان وشارع لطفى حسونة.

وضبطت الحملة، سيارتين تقوم بإتلاف الأسفلت من خلال غسيل السيارة، وتم تحرير غرامة مالية 500 جنيه، وتحرير 3 محاضر عدم ارتداء الكمامه في مركبات النقل الجماعى، وتم رفع جميع الاشغالات في خط سير الحملة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحى.



جانب من الحملة

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فى وقت سابق، شن حملات مكثفة على الكافيهات المخالفة بالقطاع وغير الملتزمة بمواعيد الفتح والإغلاق المقررة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لاحتواء أنتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن إغلاق 8 كافيهات، بالإضافة إلي التحفظ على 130 " قلب شيشة" و180 كرسي و7 شاشات ورفع اشغالات مخازن مخالفة، بالإضافة إلى إزالة إعلانات مخالفة فى عقارين.