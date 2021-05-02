اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تشميع 3 كافيهات ومصادرة 59 شيشة فى حملة بالدقى.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 01:05 ص
تشميع 3 كافيهات ومصادرة 59 شيشة فى حملة بالدقى.. صور حملة لتشميع كافيهات
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، بمحافظة الجيزة، حملة على المقاهى والكافيهات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، بالتنسيق مع قسم شرطة الدقى وشرطة المرافق، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

حملة لتشميع كافيهات
حملة لمصادرة الشيش 

وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع 3 كافيهات وضبط المدير للعرض على النيابة العامة وتم التحفظ على 59 شيشه و201 كرسى، وذلك من ميدان عمان وشارع السودان وشارع لطفى حسونة.

وضبطت الحملة، سيارتين تقوم بإتلاف الأسفلت من خلال غسيل السيارة، وتم تحرير غرامة مالية 500 جنيه، وتحرير 3 محاضر عدم ارتداء الكمامه في مركبات النقل الجماعى، وتم رفع جميع الاشغالات في خط سير الحملة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحى.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فى وقت سابق، شن حملات مكثفة على الكافيهات المخالفة بالقطاع وغير الملتزمة بمواعيد الفتح والإغلاق المقررة وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لاحتواء أنتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الحملات عن إغلاق 8 كافيهات، بالإضافة إلي التحفظ على 130 " قلب شيشة" و180 كرسي و7 شاشات ورفع اشغالات مخازن مخالفة، بالإضافة إلى إزالة إعلانات مخالفة فى عقارين.

 

الحملة لمصادرة شيش
الحملة لمصادرة الشيش

 


حى الدقى

مخالفة الإجراءات الاحترازية

اخبار الدقي

اخبار الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تشميع كافيتريا مخالفة ومصادرة 22 شيشة ورفع 33 حالة إشغال بالشرقية

السبت، 01 مايو 2021 01:17 م

تحرير 36 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق وتشميع 3 مقاهى وورشتين بدمياط

السبت، 01 مايو 2021 10:08 ص

تشميع 16 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بقنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:22 م

غلق وتشميع المقاهى المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا بقنا.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:18 م

تحرير 61 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 9 مقاهٍ وورشة ومركز رياضى بدمياط

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:27 م

حى الدقى يشمع محلين لبيع الخضروات بشارع سليمان جوهر لإشغال الطريق

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة