مصادرة 108 "شيشة" فى حملة على المقاهى بمنطقة الدقى بالجيزة

كتب على عبد الرحمن

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ضمن إجراءات الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 108 " شيشة "، وتحرير 8 محاضر عدم ارتداء كمامة ، بالإضافة إلى تحرير 4 مخالفات انتظار أعلى الرصيف، كما تم رفع كافه الإشغالات فى خط سير الحملة وإيداع المضبوطات فى مخازن الحى.

وكان اللواء أحد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالدواوين العامة، وتشديد الرقابة بمختلف القطاعات، للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ضد مرض كورونا وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهى ومنع التجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تستمر حملات الضبط ومجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع توفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين.