اليوم السابع
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تحصين 128 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

الأحد، 02 مايو 2021 02:25 م
تحصين 128 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين ماشية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة، بالإضافة إلى ضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

من جانبه، أكد الدكتور حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، على تكثيف الجهود لتحصين المواشى بكافة قرى المحافظة ضد الأمراض الوبائية وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية ، مضيفا أن مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ، قامت بتحصين 128 ألف رأس ماشية خلال شهر أبريل ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ، بالاضافة إلى تحصينات أخرى ضد جدرى الماشية والضأن.


تحصين المواشى

بيطرى البحيرة

الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

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الثروة الحيوانية

حملات بيطرية

تحصين الماشية

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