تحرير 6116 مخالفة مرورية للسيارات أعلى الطرق السريعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6116 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3670 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 321 مخالفة السير بدون تراخيص، 90 مخالفة موقف عشوائى، 76 مخالفة لشروط التراخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.