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تجديد حبس شخص 15 يوما لانتحاله صفة صحفى وإساءة استخدام مواقع التواصل بالغربية

الأحد، 02 مايو 2021 02:56 م
تجديد حبس شخص 15 يوما لانتحاله صفة صحفى وإساءة استخدام مواقع التواصل بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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قرر قاضي معارضات محكمة كفر الزيات بمحافظة الغربية، تجديد حبس شخص 15 يوماً لانتحاله صفة صحفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الإساءة لنائبة بمجلس النواب.

كانت نيابة مركز كفر الزيات، برئاسة المستشار محمد الشرنوبى، قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة صحفى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الإساءة لنائبة بمجلس النواب.

كانت النائبة قد تقدمت ببلاغ لمباحث الإنترنت تتهم المذكور بانتحال صفة صحفى والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى والتعدى عليها بالسب والقذف.

وكشفت تحريات مباحث الإنترنت صحة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وتم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15 يوما.

 

 


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