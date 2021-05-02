بريطانيا تعلن عن تنفيذ خطة تطعيم الأطفال ما فوق 12 عاما سبتمبر المقبل

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا استعدادها لتنفيذ خطة لتطعيم الأطفال ما فوق 12 عاما فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعد تحولا جديدا بشأن التوجه العالمي للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن خطة تطعيم الأطفال تنتظر حاليا تأكيدا من اللجنة المشتركة للتطعيم، في وقت يتم به إعداد بيانات تفصيلية للسيناريوهات المختلفة المحتملة.

ويتم تجميع هذه البيانات في وثائق من قبل مسؤولي هيئة الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، إذ تشير إلى أنه سيتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد 19" للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق عندما يبدأ الفصل الدراسي الأول في الخريف المقبل.