المنوفية: تحرير محاضر عدم إرتداء كمامة وغلق وتشميع قاعة أفراح وحملة على الكافيهات.. صور

المنوفية - محمود شاكر ومحمد فتحى

قام المحاسب السيد عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بمحافظة المنوفية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، بغلق وتشميع قاعة أفراح تم تغير النشاط بها مخالفا لقرار مجلس الوزراء، حيث تم عمل محضر معرض لبيع المنتجات، وتم الاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأضاف عبدالعال، وفق بيان، أنه تم شن حملة مكبرة للمرور على الكافيهات والمقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 10شيش من المقاهى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقة ميرفت طاحون نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون المدينة، حملة مكبرة للتفتيش علي المحلات التجارية والورش والكافيهات والمواقف بالمدينة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا لرفع وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع، والتواجد الميداني والمتابعة الدورية والمستمرة والتأكد من تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 10 محاضر غرامات فورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، كما تم تحرير 5 محاضر إشغال ، وتحرير 35 حاله إزاله فورية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه علي المواطنين بإرتداء الكمامات الطبية والإلتزام بمواعيد الغلق المقررة حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الدورية بنطاق المحافظة للتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، مع ضرورة المتابعة اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.



حملات على المقاهى المخالفة خلال جولة ليلية بمراكز المنوفية (1)



حملات على المقاهى المخالفة خلال جولة ليلية بمراكز المنوفية (2)



حملات على المقاهى المخالفة خلال جولة ليلية بمراكز المنوفية (3)



حملات على المقاهى المخالفة خلال جولة ليلية بمراكز المنوفية (4)