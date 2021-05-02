اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الأحد، 02 مايو 2021 11:31 ص
القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أقباط الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.
 
 
 

عيد القيامه

القوات المسلحه

الجيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى فى عظته بقداس عيد القيامة لتهنئته لأقباط الداخل والخارج.. ويؤكد: اكتفينا بـ10٪ من سعة الكنيسة احتراما للإجراءات الاحترازية.. ونشكر الله على احتفالنا فى هذه الكاتدرائية المباركة

الأحد، 02 مايو 2021 03:30 ص

"كنائس مصر بالمحافظات تقيم قداس عيد القيامة".. 14 كنيسة بكفر الشيخ تصلى وسط إجراءات احترازية.. كنائس المنيا تعتذر عن عدم استقبال المحافظ والمهنئين بسبب "كورونا".. ومسلمون يهدون مجسماً زجاجيا لكنيسة بقنا.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 12:05 ص

أخبار 24 ساعة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة من كاتدرائية العباسية

الأحد، 02 مايو 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة