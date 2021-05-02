القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل أقباط الشعب المصرى العظيم بمناسبة عيد القيامة المجيد.
القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيدالأحد، 02 مايو 2021 11:31 ص
القوات المسلحة المصرية
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