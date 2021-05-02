السيطرة على مشاجرة بين الباعة الجائلين في مدينة الفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على مشاجرة بالعصى والطوب بين الباعة الجائلين في ميدان مدينة الفشن.

وعلى الفور انتقل المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن، والعميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، والمقدم أحمد رأفت مفتش المباحث، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن، والنقباء مسعد ذكى وحسين إبراهيم وشريف فارس معاوني المباحث إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط عدد من أطراف المشاجرة .

وتبين من التحريات الأولية ، أن سبب المشاجرة يرجع إلى نشوب مشادة كلامية وقعت بين الباعة الجائلين بمدينة الفشن بسبب محاولة كل طرف الأستيلاء على مساحات من الشارع لوضع الفاكهة بها ، وتدخل على إثرها عدد من أقاربهم لنصرتهم ، وتبادل الطرفين الضرب بأستخدام العصى والحجارة .

قام رجال المباحث بالقاء القبض على عدد من أطراف المشاجرة ، تم تحريرمحضر بالواقعة ، واخطرت النيابة للتحقيق .

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمدينة الفشن ، برئاسة المهندس محمود شاهين رئيس المدينة ، حملة إشغالات مكبرة ، حيث تم رفع عشرات الخيم والأرصفة الموجوده فى الشارع ، والتى أستولى عليها الباعه الجائلين ووضعوا عليها بضاعتهم من الفاكهة .