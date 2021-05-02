الخارجية الأمريكية تنفى الاتفاق لتبادل سجناء مع إيران وبريطانيا تقلل من توقعات الافراج عن زاغارى

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم ، الأحد، إنه لا صحة لأي تقارير حول اتفاق لتبادل سجناء مع إيران، نافياً بذلك أنباء تداولتها وسائل إعلام إيرانية ولبنانية مقربة من طهران.

وكشف موقع قناة الشرق بلومبرج نقلا عن قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، الأحد، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين لم تذكر أسماءهم، إن طهران ستفرج عن 4 أميركيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن 4 إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتسديد 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقل التلفزيون الإيراني، الأحد، عن مسؤول إيراني تأكيده لتقرير "الميادين"، وأشار إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على تبادل سجناء والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الولايات المتحدة.

كما نقلت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية الموالية لإيران، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، إن طهران ستفرج عن أربعة أمريكيين متهمين بالتجسس مقابل الإفراج عن أربعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتسديد سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية التقرير دون أن تؤكده صراحة ولم يرد تأكيد من السلطات الأمريكية.

وكان الجانبان أجريا آخر عملية لتبادل السجناء في يناير 2020 بين المواطن الأميركي من أصول إيرانية ماجد طاهري، وضابط البحرية الأمريكية مايكل وايت الذي كان مسجوناً في إيران.