التضامن: مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة بقرى مبادرة "حياة كريمة"

كتب مدحت وهبة

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سيتم إطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات، بالقرى المستهدفة من المبادرة، أيضا العمل على توفير مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة فى إطار التمكين الاقتصادى.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية كان لها الفكر السباق فى تطوير مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من تطوير جزء كبير من العشوائيات الأكثر خطورة، وأعقب ذلك فرش وتأثيث الوحدات، لافتة إلى أن الهدف من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى تحسين جودة الحياة للمواطن، مشددة على أن المرحلة الثانية للمبادرة ستتعامل مع القرى الأكثر احتياجا واستكمال ما تبقى فى بعض القرى الأخرى، حيث ستتكلف المرحلة الثانية 500 مليار جنيه.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية، ليرسم الفرحة على وجوه الأسر والأهالى بهذه القرى خاصة بعد تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة، ونجاح الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ المرحلة الأولى فى 143 قرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى.