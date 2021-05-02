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التحفظ على 25 طن مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالغربية.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 02:25 ص
التحفظ على 25 طن مواد غذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالغربية.. صور مضبوطات غذائية خلال حملة تموينية مفاجئة على المخازن المخالفة
الغربية _ فريق المحافظات

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 25 طن لحوم وسمن وسلع غذائية منتهية الصلاحية، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المخازن والمنافذ التي تعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مركز طنطا، والتي تعرض للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها مدخلة الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وتشكلت حملة تفتيشية، برئاسة عيد عبدالله وكيل مديرية التموين، يرافقه عادل الكفافي، مدير عام التجارة الداخلية، وأشرف شحاته ومحمد فوزي وأحمد فاروق، من كبار مفتشي الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط صاحب ومدير مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مواد غذائية بناحية خرسيت طريق شوبر، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص ولحيازته وعرضه بقصد البيع سلع غذائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات ومشتبه في صلاحيتها مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، تم التحفظ علي كمية قدرها 18 طن و300 كجم من سمن نباتي أنواع وأصناف وأحجام مختلفة .

كما تم التحفظ علي 107136 عبوة باكو بسكويت أصناف وأنواع وأحجام مختلفة، كما تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ وبيع مصنعات اللحوم والدواجن المجمدة، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته وعرضه بقصد البيع مصنعات دجاج مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته، تم التحفظ علي كمية قدرها 6 طن و800 كجم مصنعات دجاج مجمد''.

حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر، تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشانها واخطرت النيابة بما تم من إجراءات .

المضبوطات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك (1)
المضبوطات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك (1)

 

المضبوطات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك (2)
المضبوطات الغذائية الغير صالحة للاستهلاك (2)

 

مفتشى التموين خلال الحملة (1)
مفتشى التموين خلال الحملة (1)

 

مفتشى التموين خلال الحملة (2)
مفتشى التموين خلال الحملة (2)

 

 


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