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"الاقتصادية" تنظر تأجيل دعوى تطالب شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه اليوم

الأحد، 02 مايو 2021 01:00 ص
"الاقتصادية" تنظر تأجيل دعوى تطالب شريف الدسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه اليوم شريف الدسوقى-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب "مسلسل 100 وش"، تأجيلاً إدارياً نظراً لوجود عطلة رسمية.
 
وقال هيثم عباس المحامي بصفته وكيلًا عن شريف زلط، مدير إنتاج لأحد أكبر شركات الإنتاج الفنى، أن وقائع التداعى تعود إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020 ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره.
 
وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.
 
 
 

شريف الدسوقى

المحكمه الاقتصاديه

محاكمة شريف الدسوقى

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