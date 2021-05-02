إصابة 4 أشخاص أحدهم جروحه خطيرة في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أصيب أربعة أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية ستانلي التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بسبب لهو الأطفال. تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة بقرية سنتماي التابعة لدائرة مركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجره كل من طرف أول عامل 31 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة وقطع بالعضلات والأوردة والشرايين للرقبة، ووالد زوجته 53 سنة فلاح مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وطرف ثان عامل 41سنة مصاب بقطع وتر الإبهام اليد اليمنى، وشقيقه 38 سنة حلاق مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون قرية سنتماي دائرة المركز.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدي فيها كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدي وآلة حادة "سكين" بحوزة كل من الاول والثالث واحداث ما بهم من اصابات ، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة و لهو الاطفال ، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادل الاتهامات فيما بينهما، وأيدوا ذات الخلافات ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8033 لسنه 2021 جنح مركز ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.