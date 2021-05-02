إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى

الفيوم رباب الجالى

أصيب 11 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بالقرب من بوابات تحصيل الرسوم الجديدة، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مرفق إسعاف الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند البويات الجديدة الجديدة لتحصيل الرسوم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 11 مواطناً في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.